A La Vita in Diretta Anastasia Kuzmina ha confessato tutta la sua angoscia per i suoi cari, rimasti in Ucraina dopo lo scoppio della guerra.

Nei giorni scorsi la Russia ha violentemente invaso alcuni territori dell’Ucraina e molti tra i civili hanno cercato disperatamente di darsi alla fuga. Anastasia Kuzmina ha confessato via social e a La Vita in Diretta la sua preoccupazione per i suoi cari e per i suoi connazionali:

“Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina”, ha confidato visibilmente emozionata, e ancora: “Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”.

Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina: l’angoscia per la guerra

Anastasia Kuzmina è originaria dell’Ucraina e in queste ore, così come altre celebrità, ha espresso la sua preoccupazione per le sorti del suo paese natale. A La Vita in diretta la ballerina ha confessato la sua angoscia e si è scagliata contro il presidente russo Vladimir Putin:

“Putin è fuori di testa ed è completamente accecato dal potere. La scusa dell’avvicinamento dell’Ucraina alla NATO non regge fino in fondo. Attorno alla Russia ci sono membri della NATO: Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia. Ma ha attaccato l’Ucraina, perché non accetta che un Paese così forte possa avvicinarsi a un’idea di democrazia contro la sua malata, ma nascosta, idea di dittatura”, ha detto.

