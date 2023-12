Scintille tra allievi della scuola di Amici. In particolare i ballerini si sono scontrati per alcuni commenti apparsi non sinceri di un ragazzo.

Scontro tra ballerini ad Amici dopo la puntata andata in onda domenica su Canale 5. Protagonisti Nicholas, Simone e Kumo con quest’ultimo accusato di essere incoerente per alcune parole dette davanti alla maestra Alessandra Celentano a seguito di un compito difficile da lei assegnato in settimana.

Amici, Nicholas e Simone contro Kumo

Gli animi nella scuola di Amici si sono scaldati dopo che durante la puntata domenicale, davanti alla maestra Celentano, secondo Nicholas e Simone, Kumo si sia tirato indietro con alcuni pensieri. Il ragazzo, infatti, non è sembrato voler andare contro la scelta della professoressa a proposito di un compito che durante tutta la settimana era stato giudicato in modo negativo. Questo cambio di idea ha fatto infuriare i suoi compagni.

I ragazzi, infatti, tornati in casetta, hanno avuto da ridire con Kumo. Nicholas in primis ha sottolineato l’incoerenza del compagno e glielo ha detto in faccia. Stesso discorso è stato fatto da Simone a cui proprio non è andato giù il comportamento del collega ballerino.

Ma le cose si sono sviluppate in modo ancora più evidente dopo. Infatti, la maestra ha assegnato a tutti i ragazzi un nuovo compito e, anche in questo caso, Kumo è parso cambiare idea. Da qui la furia di Simone: “Ma tu cambi idea ogni volta”, ha detto il ragazzo. “Calmati, placati”, gli ha risposto Kumo. Tra i due ci sono state molte scintille e anche gli altri compagni di classe sono sembrati della stessa idea di Simone e di Nicholas con Kumo che ha deciso, poi, di tornare in solitaria in casetta.

Di seguito anche un post su X del programma con il primo duro confronto tra i ragazzi con Kumo nel mirino:

