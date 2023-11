Dopo l’addio alla scuola di Amici, Samuspina ha parlato sui social. Intanto si rincorrono le voci su un possibile rientro…

Nelle scorse giornate Samuspina ha abbandonato la scuola di Amici perché non ha ritenuto fosse il posto adatto alla sua crescita. Un addio che ha sorpreso e che adesso porta con sé delle voci relative al possibile ritorno nella classe di un ex allievo. Di chi si tratta? Di SpaceHippiez…

Amici, il ritorno sui social di Samuspina

Dopo aver lasciato la scuola, Samuspina ha fatto il suo ritorno a casa e sui social dove ha voluto mandare un messaggio a chi lo segue e chi lo ha supportato in questa esperienza.

“Sono tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni”, ha esordito il ragazzo. “Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato. Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella”.

Poi ancora ha aggiunto: “Sono e rimarrò grato dell’opportunità che ho avuto e ricevuto. Sono molto contento di ciò. Grazie anche agli allievi e al team del programma”, ha aggiunto prima di ringraziare per i messaggi ricevuti.

“Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l’ora di fare nuova musica”.

Di seguito anche il post Instagram del ragazzo dopo essere tornato a casa:

SpaceHippiez torna nella scuola?

Al netto del ritorno a casa di Samuspina, ora ad Amici c’è chi pensa potrebbe esserci un ritorno. Infatti, in molti, tra i telespettatori e utenti del web, si sono chiesti se il posto del cantante verrà preso da qualcuno. Magari da chi nella classe c’è già stato come SpaceHippiez.

Il ragazzo, infatti, era stato eliminato ma ci sarebbero dei precedenti che potrebbero far pensare a tale ipotesi. L’anno scorso un cantante eliminato da uno sfidante era poi rientrato. Era stato il caso di Cricca, uscito dopo una sfida diretta con Jore, ma che poi era rientrato nella scuola dopo il Capodanno gate.

Sarà così anche in queste edizione? Staremo a vedere.

