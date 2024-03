Verso il Serale di Amici. L’analisi di Anna Pettinelli sui cantanti delle squadre rivali. Bocciatura totale per Holden e Petit.

Non le manda certo a dire la maestra Anna Pettinelli ai componenti delle squadre avversarie ad Amici in vista del debutto del Serale del talent show di Canale 5. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, la professoressa ha detto la sua a proposito dei cantanti del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Holden e Petit.

Amici, la Pettinelli carica i suoi

Prima di parlare nel dettaglio dei ragazzi delle squadre rivali, la maestra Pettinelli e professor Todaro hanno caricato i loro allievi.

“Dobbiamo essere compatti. Pensiamo a noi, poi vediamo gli altri. Non esiste scritto da nessuna parte il nome scritto del vincitore di Amici. Questo dovete tenerlo a mente”, ha esordito la Pettinelli.

“Dovete dare il massimo senza guardare quello che fanno gli altri. Non siamo secondi a nessuno, non c’è qualcuno più bravo di noi. Questa è l’unica maniera di andare avanti. Fidatevi di noi come noi ci fidiamo di voi”, ha aggiunto la prof.

L’attacco a Holden e Petit

La maestra ha poi proseguito: “Ricordate che ci sono i guanti di sfida. Noi lavoreremo in questa maniera. Holden? Lo prendiamo sull’interpretazione. Lui canta tutto uguale. Un pezzo dei Coldplay o un pezzo di Battisti, ha sempre quella intonazione, sempre inespressivo. Lui è un tronco in mezzo allo studio. Non esprime niente. Ha un singolo forte, sì, ma anche voi. Holden canta tutto uguale: l’espressione è questa. Occhio sbarrato e ‘Ahhhhhh’”.

Su Petit, poi: “Carino, fresco, carino, fresco. Io se fossi Petit mi arrabbierei perché vuol dire che non ci sono altri aggettivi. Io mi aspetto gente che mi dia emozione. Sull’espressione e sull’emozione è battibile”.

Di seguito anche un post su X del programma con parte delle parole della prof sulla squadra rivale.

