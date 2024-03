Lavoro e vita privata: Stefano De Martino si racconta a tuttotondo e torna a parlare anche del suo rapporto con Belen Rodriguez.

Lunga intervista a Il Messaggero per Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore, impegnato in queste ore a Roma al teatro Brancaccio col suo spettacolo ‘Meglio stasera’, ha avuto modo di parlare a 360° tra vita privata e lavorativa. Tra i tanti argomenti affrontati, anche alcuni passaggi sulla sua carriera, uno sguardo a Sanremo e pure a Belen Rodriguez…

Stefano De Martino, il rapporto con Belen

Anche se l’intervista a Il Messaggero era improntata sul lavoro, è stato inevitabile un passaggio sulla sua ex, Belen, madre di suo figlio Santiago. Sull’argentina e il rapporto con lei, De Martino ha detto: “Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri”, se l’è cavata il conduttore e ballerino cercando di chiudere presto il discorso.

Per lui, nessuna domanda ulteriore sull’argomento, forse anche per evitare di dare adito ad altre notizie, spesso anche false, sul loro rapporto.

Gli impegni lavorativi e Sanremo

Spostando il tema sul lavoro e gli spettacoli a teatro: “Mi sento cambiato. Il teatro ti forma, ti abitua alla gestione dell’imprevisto. Lo spettacolo stesso, nel tempo, è mutato: come un paio di scarpe, che a forza di usarle prendono la forma giusta”.

Sulla fama: “Ho sempre fatto leva sulle basse aspettative. Forse sto migrando verso la fama. Fama relativa: c’è sempre qualcuno più famoso di te”.

Capitolo Sanremo: “Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco”.

Ma se dovesse squillare il telefono…: “Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela”

Sui colleghi che potrebbero, però, essere al timone della kermesse, il buon Stefano ha parlato di Bonolis e tra le donne, Laura Pausini e Paola Cortellesi.

