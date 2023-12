Dopo una gara di canto, ad Amici è arrivata la penalizzazione per tutta la squadra. Come sono andate le cose nella scuola.

Si inizia a fare sul serio nella scuola di Amici. Ecco perché adesso ogni sfida e gara può essere determinante per il futuro degli allievi. Nel corso del daytime odierno, i cantanti sono stati chiamati a scegliere un rappresentate per squadra per una competizione giudicata da Nicolò De Devitis. All’ultimo arrivato, e a tutti gli altri compagni di materia, come conseguenza ci sarà il -1 di penalità nella classifica di domenica prossima.

Amici, penalizzazione per tutta la squadra dopo la gara

Come detto, nel corso del daytime odierno di Amici, tre cantanti sono stati scelti dalle rispettive squadre per una gara giudicata da Nicolò De Devitis. Per la squadra di Rudy Zerbi è stato schierato Holden, per quella di Anna Pettinelli, Martina, mentre per quella di Lorella Cuccarini è toccato a Mew.

Dopo essersi esibiti, i ragazzi hanno ricevuto il verdetto. A vincere la sfida è stato Holden che quindi si è posizionato primo. Al secondo posto Mew, mentre ultima è stata Martina, penalizzata di 1 punto così come il resto dei compagni, Ayle, Holy e Matthew.

Proprio la decisione di De Devitis di dare il punto di penalizzazione a Martina l’ha fatta piangere in casetta. La ragazza, entrata da una settimana, si è sentita in colpa nonostante abbia fatto una esibizione notevole, per altro apprezzatissima da tutti.

Qualche malumore, invece, tra i tre ragazzi della squadra. Ayle, Holy e Matthew, infatti, hanno avuto un confronto riguardo la scelta di mandare proprio Martina a giocarsi la gara. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori discussioni tra loro per questa ragione.

Di seguito anche il post su X del programma con l’esito della gara:

