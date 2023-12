I continui problemi di salute di Andrea Cerioli hanno, evidentemente, preoccupato tanto la sua Arianna. Le parole della ragazza.

Diversi ricoveri in ospedale nelle ultime settimane e una situazione decisamente stancante. Per Andrea Cerioli e la sua compagna Arianna Cirrincione non è stato un periodo facile. Ecco perché acquistano ancora maggiore valenza le parole della ragazza condivise sui social. La donna ha fatto comprendere come anche nelle difficoltà l’amore tra lei e la sua dolce metà tiene botta e non si ferma.

Andrea Cerioli, la dedica di Arianna Cirrincione

“Non sono una che ama portare su questi schermi umori negativi, credo si sia capito. Cerco sempre di avere un approccio positivo ed ottimista, ma la verità è che la vita non è fatta solo di momenti belli e spensierati”, ha esordito in un post Instagram la bella Arianna facendo riferimento al momento difficile che sta vivendo col suo Andrea.

“Ed il nostro purtroppo è arrivato nel momento meno opportuno (la coppia sta aspettando il primo figlio ndr). È stato un periodo intenso per tanti, troppi motivi che non starò qui a riportare, io e te sappiamo. Ancora il destino continua a farci qualche brutto scherzo. Ad oggi non ho un carousel di foto che racchiude i nostri momenti, ma io e te sappiamo che non abbiamo bisogno di questo quindi per dirti ciò che ti voglio dire userò una delle mie foto preferite. In tanti sicuramente hanno imparato a conoscerti. Tanti vedranno un uomo con un caratterino bello tosto, un po’ scontroso, che vive un mondo tutto suo. Ma è di quel mondo che voglio parlare”, ha aggiunto.

Tra i vari passaggi finali del post, la Cirrincione ha aggiunto rivolgendosi al suo Andrea: “Sei l’uomo migliore che io abbia mai conosciuto. E voglio ringraziarti per essere esattamente come sei. Un mondo fatto di tante sfaccettature, che forse da tanti non sono capite, ma che per me sono quelle che ti rendono ciò che sei e che non cambierei per nulla al mondo. Grazie per quello che fai per me , tutti i giorni. Ho capito che nella vita finché sto con te non ho paura di affrontare nulla. Ti amo da morire Teniamo duro, come solo noi sappiamo fare. Ci aspetta un viaggio lunghissimo e bellissimo”.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza dedicato al suo compagno:

