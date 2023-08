Secondo i rumor in circolazione la ballerina Martina Miliddi avrebbe trovato un nuovo amore dopo la fine della sua storia con Aka7Even.

Martina Miliddi ha un nuovo amore? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e una fonte anonima – riportata da Deianira Marzano – ha fatto sapere che l’ex volto di Amici sarebbe legato a Spillo ( nome d’arte di Simone Milani) ballerino professionista dello show. Sarà vero? Al momento la ballerina non ha commentato l’indiscrezione.

Martina Miliddi ha un nuovo amore: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Martina Miliddi potrebbe avere un nuovo amore ma al momento l’indiscrezione resta senza conferme e la ballerina non si è pronunciata in merito alla vicenda.

Nella scuola di Amici Martina aveva instaurato un rapporto speciale con il collega Aka7even, ma ben presto la relazione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se Martina commenterà o meno il rumor riportato da Deianira Marzano. La ballerina è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non è dato sapere se svelerà ulteriori retroscena ai suoi fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG