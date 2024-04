I due allievi di Amici, Giovanni e Nicholas, sono stati eliminati dal programma e tra i due c’erano state diverse problematiche.

Sono stati l’uno accanto all’altro per gran parte del percorso ad Amici, poi, una discussione e una sfida ha cambiato tutto. Stiamo parlando dei ballerini, Giovanni e Nicholas, il cui rapporto, adesso, sembra poter essere tornato quello di un tempo. A parlare è stato il danzatore di latino che ha parlato a Super Guida Tv.

Amici, il rapporto tra Giovanni e Nicholas

Dopo aver parlato della sua passione per la danza, Giovanni ha risposto senza particolari problematiche in merito alla lite avuta con Nicholas e a come siano, oggi, i loro rapporti.

“Abbiamo fatto pace“, ha precisato immediatamente il ballerino. “C’è stata alla base un’incomprensione da parte di entrambi. Tutto è partito quando abbiamo ricevuto un guanto di sfida da parte di Emanuel Lo sulle prese, compito più alla portata di Nicholas. Io preso dal momento, sono andato a parlare con il mio professore. Dato che vengo dal mondo della danza sportiva, e il ballo latino-americano rientra nella danza sportiva, parto dall’idea che fuori ci possiamo prendere un caffè, una pizza, quando vogliamo ma quando si entra in pista non guardiamo in faccia a nessuno”, ha detto ancora Giovanni.

“Non per cattiveria ma sale quella competitività che fuori viene completamente annullata. Abbiamo litigato perché istintivamente io avevo detto che gli avrei fatto fare una brutta figura durante il guanto, che poi era consapevole anche lui, come lo ero anche io, che non sarebbe stato così. Alla fine ha vinto lui la prova, come è giusto che sia”.

Il racconto del danzatore è andato avanti: “Data questa incomprensione Nicholas non mi ha parlato per alcune settimane nonostante io avessi ammesso le mie colpe e di aver sbagliato. Dopo l’eliminazione, Nicholas mi ha lasciato una lettera in cui c’era scritto che mi avrebbe offerto un caffè nella sua città e poi mi ha scritto un messaggio in cui si scusava anche lui per aver risposto troppo istintivamente. E così si era ingigantita una situazione in realtà molto semplice da risolvere”.

Fortunatamente, tra i due le cose si sono poi risolte: “Ora siamo come prima a livello di rapporto, forse è più forte di prima. Ci vedremo molto presto. È una lite diventata gigante ma non partiva da nulla di concreto, era una bambinata nata in un momento di rabbia”.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo ai due ragazzi e alla loro intervista a Verissimo:

Il pensiero per Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista a Super Guida Tv, non è mancato un passaggio sulla Queen di Mediaset: “Maria De Filippi? Posso dire che è il punto zenit della televisione italiana. Avere il suo consenso artistico e professionale significa moltissimo per me. Dentro la casetta Maria, è professionale e molto presente con noi ragazzi. Quando c’è un problema di qualsiasi tipo, c’è sempre, è una persona molto empatica, ci dà consigli e ci fa ragionare. È una bellissima persona. A livello professionale è ineccepibile, come lavora lei non ho mai visto nessuno”, ha detto Giovanni.

