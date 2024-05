Nelle ultime puntate di Amici, Sarah si è presa la scena stupendo giudici e telespettatori. Il padre è però preoccupato per il futuro.

Ha iniziato in sordina e, adesso, Sarah Toscano si sta prendendo la scena ad Amici. Per la giovane cantante, un exploit inatteso nelle ultime settimane con esibizioni sempre più convicenti e, soprattutto, con i giudizi di giudici e pubblico sempre più alti. Al netto di questa situazione, però, il padre ha mostrato della preoccupazione per il futuro.

Amici, l’exploit di Sarah

Indubbiamente le ultime puntate di Amici, tra Serale e daytime, hanno messo in evidenza un exploit notevole di Sarah Toscano. La cantante, inizialmente giudicata non tra le migliori, ha piano piano scalato “la classifica” e adesso è stabilmente tra le preferite, di giudici e pubblico. Bella, brava e fresca, l’artista ha conquistato tutti con il suo nuovo brano ‘Sexy magica’ confermando le potenzialità per la fine del programma ma anche per la carriera futura.

Le paure del padre per il futuro

A destare, però, qualche preoccupazione, è appunto il ritorno alla vita di tutti i giorni della ragazza. Suo padre, infatti, parlando a DiPiùTv, come riportato da Leggo, ha spiegato: “La mia paura è che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse, è questa la mia preoccupazione”, ha dichiarato il genitore.

“Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista visto che quest’anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al Liceo Linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest’anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei si apriranno le porte dell’Università Bocconi con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management”, ha aggiunto ancora il papà di Sarah che nel corso dell’intervista ha anche spiegato la determinazione di sua figlia nel raggiungere gli obiettivi ma anche la forte sofferenza in caso di insuccesso.

Di seguito anche una recente esibizione della ragazza condivisa in un post Instagram dal programma:

