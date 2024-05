Tornerà, quasi certamente, in tv, ma sul futuro di Barbara D’Urso regna ancora incertezza. Arriva la smentita sugli ultimi rumors.

Una serie di colpi di scena sono avvenuti negli ultimi giorni e nelle ultime ore per Barbara D’Urso. La conduttrice sembra essere pronta a tornare sul piccolo schermo ma ancora tutto tace sulla destinazione. In questo senso si era parlato di un approdo sul Nove ma, adesso, sarebbe arrivata la smentita per quanto riguarda, almeno, i contatti con Lucio Presta, manager di Carmelita.

Barbara D’Urso, il ritorno in tv

Come detto, nelle ultime giornate sono stati tantissimi i rumors relativi al ritorno in televisione della D’Urso. La diretta interessata aveva annunciato novità con un chiaro messaggio social dando vita a nuove indiscrezioni sul suo conto. Per Carmelita si era parlato di un passaggio su Netflix con un reality, ma anche su Rai 1 con una nuova versione di ‘Carramba che Sorpresa‘. Le ultime voci, invece, riguardavano un potenziale approdo a Discovery e precisamente sul Nove, cosa avvenuta da poco con Amadeus (e che avverrà ufficialmente a fine contratto), dopo l’addio alla tv di Stato.

La smentita di Discovery

Peccato che proprio le voci relative al passaggio della D’Urso sul Nove siano state smentite in queste ore o, per lo meno, la possibilità di contatti tra la Warner Bros Discovery e il manager di Carmelita, Presta.

A DavideMaggio.it, infatti, ecco la smentita chiara e secca: “Warner Bros. Discovery smentisce l’esistenza di contatti con Lucio Presta per progetti relativi a Barbara D’urso sui propri canali”.

Insomma, per conoscere il futuro della conduttrice ex di Pomeriggio 5 occorrerà attendere ancora qualche tempo. Per ora bisogna accontentarsi del suo “coming soon” pubblicato in un post su X qualche giorno fa che, per la verità, non ha dato alcun tipo di indizio sulla futura destinazione della donna che ad oggi resta ancora un mistero…

