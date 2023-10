Momento difficile ad Amici per un ballerino che davanti ad un difficile compito ha ricevuto voti bassissimi dalla Celentano e Emanuel Lo.

Nel daytime di Amici di Maria De Filippi, momenti di grande tensione tra il ballerino Simone e i maestri. In particolare con Alessandra Celentano e Emanuel Lo con la prima che aveva assegnato un compito difficile al ragazzo per metterlo alla prova. Il risultato non è stato ottimale e la professoressa ha sentenziato con un voto terribile: 1.

Amici, la Celentano non risparmia Simone. Anche Emanuel Lo duro

La scorsa settimana la maestra Celentano aveva assegnato un compito piuttosto difficile al ballerino Simone utilizzando, come sempre, dei modi molto diretti che avevano anche ferito il ragazzo. Oggi, nel corso del daytime di Amici, il ballerino si è esibito provando a portare a casa la coreografia.

Il risultato ottenuto, però, non è stato ottimale. “Allora, prima di tutto io dico le cose e metto davanti alla verità”, ha spiegato la Celentano parlando col ragazzo. “Ho visto il tuo fisico perché non l’avevo visto prima e al netto degli errori non devo dire nulla. Il mio voto è 1”.

Davanti al giudizio dell’insegnante, Simone ha voluto dire la sua spiegando di conoscere certi limiti che ha. Quello che non si sarebbe aspettato, però, è il parere del suo professore: Emanuel Lo. “Io ti ho scelto per il tuo movimento e il dinamismo. Si vede l’impegno ma questo non basta. Non ti ho datto un bel voto, anzi, ti ho dato un voto bassissimo. Io te la ridò la maglia ma devi lavorare”.

Il commento del professore deve aver colpito Simone che tornato in casetta si è lasciato andare con i compagni: “Ho sbagliato a presentarmi come ballerino modern. Ho sbagliato davanti a tutta Italia. Io ho lavorato tutta la settimana. Ho mandato tutto a pu***ne. Da quello che ho capito, ed è evidente, che l’elemento più scarso che ha Emanuel in squadra sono io”,

E ancora: “Mi ha detto che ho un movimento buono e tutto ma non è maturo come può essere quello degli altri”.

Insomma, un momento non certo facile per Galluzzo.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole del ballerino su quanto accaduto:

