La figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, protagonista a Belve con Francesca Fagnani. Tra gli argomenti anche la nota vicenda delle truffe.

C’è anche Stefania Nobile tra gli ospiti della puntata di martedì 10 ottobre di Belve con Francesca Fagnani. La figlia di Wanna Marchi ha avuto modo di tornare a parlare anche della nota vicenda truffa che ha visto lei e sua madre protagonista in passato. La donna, però, ha di fatto respinto le accuse spiegando che è tutta colpa delle persone “ingenue”.

Stefania Nobile e le truffe

La Fagnani, nel corso dell’intervista, ha incalzato la Nobile a proposito di qualche sua vecchia dichiarazione sui gratta e vinci: “I gratta e vinci sono la più grande truffa del secolo. Vince uno ogni 25 anni. Tutti i giorni vedo qualche coglione che gratta. Ma che te gratti?!”, le parole della conduttrice dette dalla sua ospite.

La frase vuole essere un modo per arrivare a parlare delle truffe che la Nobile e Wanna Marchi avevano commesso ai danni di tante persone: “Da noi non c’era la minaccia. Se le dico che ha il malocchio e le chiedo tot soldi: se me li dà e una cog****a, se mette giù è una furba. Basta con le persone disagiate. Qualche ingenuo? L’ingenuità non devo provvedere io. Sempre lì arriviamo”.

Dopo che la sua ospite si è scaldata a causa di questi argomenti, la Fagnani ha deciso di stemperare tutto con un’altra domande relativa ai pregi della donna.

“Un mio pregio? Ne ho tanti”, ha detto la figlia dellla Marchi. “Anche il fatto di svegliarmi col sorriso e dover rispondere a tutte queste domande. Vuole dire che sono la numero uno, glielo dico io”, ha replicato la donna.

Di seguito anche un video su Youtube della Rai con le anticipazioni dell’intervista alla donna con i passaggi relativi alle truffe e al malocchio:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG