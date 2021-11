Amici, Garrison: “Avevo bisogno di un cambio”

Garrison, storico insegnante di danza di ‘Amici‘, intervistato, questa settimana, dal magazine ‘Visto’, ha spiegato, una volta per tutti, i motivi che l’hanno spinto a lasciare il programma dopo tanti anni di lavoro:

Sapevo già due anni prima dell’addio che il mio tempo ad Amici stava scadendo. Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita. Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione.

Con la padrona di casa del talent show di Canale 5, Maria De Filippi, il coreografo ha mantenuto un rapporto di grande amicizia che prosegue oltre le telecamere:

Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come avere ottenuto tre lauree. Sono due grandi professionisti. In particolare, Maria giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore. Quando ha un obiettivo lo deve raggiungere a tutti i costi e si impegna per riuscirci.

Il danzatore, nelle scorse settimane, è stato invitato, in qualità di giudice speciale delle sfide tra i titolari e gli sfidanti della scuola. Il suo ritorno, in una nuova veste, è stato applauditissimo dal pubblico in studio.