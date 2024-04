Nella quarta puntata del Serale di Amici, sorprese al momento di determinare l’eliminato. Michele Bravi ha “rilanciato” con una proposta.

Erano attese sorprese nella quarta puntata del Serale di Amici ma nessuno si poteva attendere qualcosa di simile. Dopo le consuete gare si è arrivati al momento della eliminazione che, però, è stato “interrotto” da uno dei giudici, Michele Bravi…

Amici, Lil Jolie e Sarah si giocano l’eliminazione

Le emozioni al quarto appuntamento del Serale di Amici sono state davvero tantissimi. Non solo le esibizioni dei ragazzi e quelle dei professori, per altro piuttosto “combattenti” tra loro, ma anche l’intervento decisivo, in alcune circostanze,, dei giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

La puntata del talent ha visto arrivare al ballottaggio finale due cantanti, Lil Jolie e Sarah. Proprio mentre le due erano tornate in casetta per attendere l’esito della votazione e, quindi, il nome di chi sarebbe stata eliminata, ecco la sopresa.

Maria De Filippi ha informato le due ragazze di dover far rientro in studio: “Normalmente vi parlo da su e vi dico risultato, è successa una cosa particolare per cui faccio entrare la giuria e vi dico subito”. Dopo averle calmate, ecco la spiegazione: “Quando voi vedete loro (i giudici ndr) con l’ipad, loro danno dei voti, Cristiano e Giuseppe lo hanno fatto ma non so se vi siete accorte che Michele si è fermato, non ha dato il voto ed è uscito fuori”.

Il motivo è presto detto: Bravi si è “ribellato” all’eliminazione di una delle ragazze e ha avuto una proposta.

La proposta di Michele Bravi

Il noto cantante e giudice del Serale non ha voluto votare e dare il proprio giudizio perché indeciso. In questo senso ha voluto fare una proposta: “Il ruolo del giudice per me è da prendere seriamente, so cosa vuol dire stare dall’altra parte. Io vedo del talento e credo che questo palco vi aiuti a crescere, ci sono delle potenzialità enormi che vedo e dall’altro un’ingenuità e una mancanza di esperienza che è giusto che abbiate”, ha detto.

“Giuseppe e Cristiano hanno votato e c’è già quindi una media, non voglio impormi e non voglio dare un voto su una mia incertezza. La cosa che vi propongo è che se volete il giudizio in questo momento possono bastare quelli di Cristiano e Giuseppe. Se vi serve il mio ho dei pezzi da proporvi. Non vi sentite in obbligo, sto cercando di fare una cosa rispettosa per voi”.

Da qui la decisione delle due ragazze di accettare la proposta di Bravi. Le due studieranno in casetta un’altra settimana e si sfideranno per il voto decisivo il prossimo weekend.

Di seguito anche il post su X con la proposta del giudice:

