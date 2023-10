Nuovo compito per un allievo della scuola di Amici da parte di Alessandra Celentano che ha ricevuto una forte replica.

Sempre molto severa e attenta nei suoi giudizi nella scuola di Amici, Alessandra Celentano ha assegnato un nuovo compito al ballerino Nicholas. Nel corso del daytime odierno, l’allievo ha ricevuto una busta con la decisione della maestra e non l’ha accolta benissimo. Anzi…

Amici, il compito della Celentano per Nicholas

Come detto, nel corso del daytime di Amici andato in onda giovedì 26 ottobre, Nicholas ha ricevuto un compito da parte della maestra Celentano. La professoressa ha sottolineato come il ragazzo abbia fatto bella figura nell’ultima puntata del programma per merito della partner. Per questo ha deciso di assegnargli una coreografia differente.

Da qui, la reazione del diretto interessato: “Penso che per fare il passo a due ci sia bisogno di una tecnica. Elena è leggera ma non penso che tutti i ballerini sarebbero in grado di farlo facilmente”, ha esordito Nicholas rispondendo alle critiche della maestra. “Continua a ribadire il concetto dell’anti-danza. Ma penso sia il suo pensiero e non lo cambierà. Lei sta cercando di dimostrare che lei ha ragione e io torto. Il compito di un professore dovrebbe essere aiutare lo studente”.

Successivamente, parlando con i compagni: “Sta facendo di tutto per mettermi in difficoltà ma sto pensando che non abbia ancora trovato il modo di farmi fare brutte figure. Anzi. Penso sia lei che sta facendo queste brutte figure“.

Parlando poi col suo insegnante Todaro, Nicholas ha deciso di accettare il compito e si è detto pronto ad eseguire al meglio il passo a due.

