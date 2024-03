Imprevisto al Serale di Amici. Alla prima puntata, Lil Jolie ha avuto un attacco di panico obbligando Maria De Filippi ad intervenire.

Il Serale di Amici è ufficialmente iniziato. La prima puntata della fase conclusiva del talent show di Canale 5 non ha fatto mancare spettacolo e anche qualche momento di tensione. Non solo per le discussioni tra allievi e professori ma anche per un attacco di panico avuto da Lil Jolie sul quale è prontamente intervenuta Maria De Filippi.

Amici, attacco di panico per Lil Jolie

La prima puntata del Serale di Amici ha visto, come detto, tantissime gare e tante emozioni susseguirsi dopo ogni sfida. Nelle battute conclusive della puntata è andato in scena il ballottaggio per l’eliminazione tra Kumo e Lil Jolie. Proprio la ragazza è stata protagonista di alcuni problemi legati alla tensione.

La cantante, infatti, sembra aver vissuto un vero e proprio attacco di panico. “Non respiro”, ha detto la giovane cercando con lo sguardo il soccorso dei presenti. Visibilmente agitata e spaventata, la ragazza ha ricevuto il sostegno immediato di Maria De Filippi.

La padrona di casa, infatti, ha prima di tutto cercato di rassicurarla: “Un po’ d’acqua?”, ha chiesto. “Ora calma, va tutto bene. Ti ho vista da prima. Questo è un momento dove dovete fare quello che vi piace fare. Pensate solo a questo”, ha proseguito la Queen di Mediaset.

Successivamente, per dar modo alla ragazza di riprendersi, la De Filippi ha deciso di mandare la pubblicità, facendo tranquillizzare la giovane artista che è poi tornata in casetta aspettando l’esito del ballottaggio.

Gli eliminati della prima puntata

Al netto della problematica che ha visto coinvolta la cantante Lil Jolie, la prima puntata del Serale di Amici ha visto ben due eliminati.

Le sfide tra le varie squadre, infatti, hanno portato ad una doppia uscita tra i ragazzi. Precisamente di un cantante e di un ballerino.

Si tratta di Ayle, eliminato dopo la prima manche, e poi di Kumo che, come detto, ha affrontato il ballottaggio con Lil Jolie nella seconda manche, e ha perso.

