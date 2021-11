Amici 2021: LDA ed Elena, è nata una nuova coppia? (video)

LDA ed Elena, prima dell’ingresso nella scuola di ‘Amici 2021‘, hanno avuto una breve frequentazione che si è conclusa per volontà di Luca. Si stanno rivedendo casualmente a distanza di qualche mese nella scuola di Maria De Filippi.

La sintonia di un tempo, però, non sembra essere svanita. I due cantanti sembrano affiatati, uniti (Qui, il video):

“Inizio a portarti io le cose. Così mi faccio perdonare” è la prima frase rompighiaccio del giovane cantautore napoletano.

I due allevi del talent show di Canale 5 si ritrovano faccia a faccia per un chiarimento definitivo sulla rottura:

LDA: ‘Ho gestito male una situazione. Voglio che tu sai che il fatto non era fatto per cattiveria e malizia. Perché io, mentalmente, non c’ero’.

Elena: ‘Mi ha dato fastidio tanto una cosa… Ma mi fa piacere che, poi, tu te ne sia reso conto. Sparire da un giorno all’altro. Non rispondere più. Non me lo posso scordare. Già era strano che non ti fossi più fatto sentire. Dopo che non mi hai risposto ho capito la situazione…’

La mattina seguente, il figlio di Gigi d’Alessio le ha rifatto il letto tra un abbraccio ed un bacetto. Dopo i primi attimi di imbarazzo, i due giovani allievi non nascondono il fatto di piacersi:

LDA: ‘Devi ancora capire… sei un po’ troppo curiosa. Meglio andarci con i piedi di piombo’.

Sarà vero amore?!