C’è stato un botta e risposta tra Paolo Bonolis e Amadeus sul web? Le nuove teorie dei fan! Ecco cosa è successo.

Potrebbe essere in corso un botta e risposta virtuale tra Amadeus e Paolo Bonolis. Infatti, nelle ultime ore ha incuriosito molto la storia Instagram pubblicata dall’ex direttore artistico del Festival di Sanremo che ha pubblicato l’immagine di un castoro che “rosicchia” un palo di legno.

L’immagine potrebbe essere interpretata come il riferimento a qualcuno che “rosica”. Ma a chi potrebbe riferirsi? Sul web sono spuntate alcune teorie interessanti.

Amadeus risponde a Paolo Bonilis? Le speculazioni

Secondo una teoria, Amadeus avrebbe pubblicato l’immagine riferendosi al conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Infatti, quest’ultimo, che in passato ha già condotto il Festival di Sanremo, durante un’intervista a La Repubblica ha parlato indirettamente di Amadeus.

Si è congratulato con Carlo Conti, scelto per condurre le prossime due edizioni della kermesse, dichiarando: “Sono felice per lui. È uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti“.

Poi, secondo alcuni, avrebbe mandato una frecciatina ad Amadeus: “Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte“.

Amadeus e Paolo Bonolis: botta e risposta social

Secondo tale teoria, l’immagine pubblicata dal conduttore televisivo Amadeus sul suo profilo Instagram sarebbe riferito proprio a Paolo Bonolis per le affermazioni fatte a La Repubblica.

Ovviamente non ci sono conferme a tale teoria, ma potrebbero giungere ulteriori botte e risposte tra i due conduttori televisivi nei prossimi giorni.

Intanto Amadeus si prepara a dire addio definitivamente alla Rai per passare al Nove, dove presto lancerà i suoi nuovi progetti televisivi che verranno annunciati nei prossimi mesi.

