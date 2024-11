L’avventura di Amadeus sul Nove non sta andando in modo esaltante. Per il presentatore sarebbe in arrivo una “stangata”.

Primi problemi per Amadeus nella sua nuova avventura sul Nove. I dati di ascolto di ‘Chissà chi è’ non sono andati in crescendo e, per questa ragione, per il presentatore potrebbe arrivata una sorta di bocciatura. Pare, infatti, che tra qualche mese, il suo programma verrà sostituito dandogli modo di studiare una formula migliore per ottenere i risultati inizialmente sperati.

Amadeus: arriva ‘Cash or Trash?’ al posto di ‘Chissà chi è’

Brutte notizie per Amadeus che da quando è arrivato sul Nove non ha ottenuto i risultati share sperati. Il suo pubblico non lo ha tradito ma, semplicemente, non deve essersi ancora abituato al cambio di rete.

In questo senso la trasmissione da lui guidata ‘Chissà chi è’ sembra essere destinata allo stop.

A riportare l’indiscrezione è stato il sito di Davide Maggio: “Da gennaio 2025, l’access prime time del Nove, possiamo anticiparvi, è pronto ad ospitare le nuove puntate di Cash o Trash? – Chi Offre di Più. Il game delle aste a settembre aveva toccato sorprendentemente picchi del 4.5% di share vincendo a mani basse il confronto a distanza con Chissà chi è. Un avvicendamento che ci pare più che auspicabile. Il nuovo ciclo del programma di Conticini potrebbe così dare ad Amadeus il tempo di trovare il format giusto con cui ripresentarsi nella fascia che introduce la prima serata del Nove”.

Le possibili modifiche per il futuro

Sebbene questa potenziale brutta notizia risuoni come una bocciatura per Amadeus, va detto che era stato lo stesso conduttore, in una vecchia intervista su Chi, a voler apportare delle modifiche per risollevare gli ascolti di ‘Chissà chi è‘.

“C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando”, aveva detto il buon Ama. Insomma, staremo a vedere se arriverà lo stop e soprattutto come andrà dopo in caso di ritorno.

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG