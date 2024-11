Momento di sconforto ad Amici con i cantanti che hanno votato le esibizioni e i pezzi dei compagni dando vita ad una classifica.

Si fa sul serio ad Amici con gli stessi allievi che nel corso dell’ultimo daytime mostrato su Canale 5 sono stati chiamati ad esibirsi e a votarsi dando vita ad una classifica di gradimento. L’esito della graduatoria, però, non è piaciuto a tutti i cantanti che sono stati coinvolti con Luk3 che è crollato in momento di sconforto portando anche Maria De Filippi ad intervenire.

Amici, il crollo di Luk3

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici fatto vedere su Canale 5, gli allievi, ed in particolare i cantanti, sono stati chiamati ad esibirsi e a darsi reciprocamente i voti. Al termine delle varie performance ad essere rimasto parecchio deluso e demoralizzato è stato Luk3.

Il giovanissimo artista non ha compreso i voti dei compagni e si è sfogato prima con Diego e poi con Maria De Filippi. Diego lo ha cercato di consolare mentre la Queen di Mediaset ha provato a spiegargli alcune cose.

“Capisco che comunque… sto facendo una cosa importante ma non voglio che uscito da qua rimanga solo un ragazzino che fa canzoncine. Perché io faccio anche altro. Questa è stata l’ennesima conferma…”, ha detto Luk3.

Maria, a quel punto, lo ha fermato: “Questo è stato un pensiero da adulto che tanti, prima di te, non hanno fatto. […]. Io ti auguro di vivere di questo (di musica ndr) e il fatto che tu abbia consapevolezza che questo possa non succedere, ti fa onore e non ti deve bloccare da quello che scrivi. E’ giusto che alla tua età scriva da ragazzo della tua età”.

La classifica completa

Successivamente è stata letta in modo completo la classifica dei voti che, per la verità, erano già noti. A vincere è stato Trigno, seguito da Senzacri. Al terzo posto Ilan, al quarto Chiamamifaro.

Le altre posizioni hanno visto Vybes arrivare quinto, sesto Diego, settimo Luk3 e all’ultimo posizionamento della graduatoria, invece, Nicolò.

