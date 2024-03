Alvaro Soler e Melanie Kroll in attesa del primo figlio: arriva l’annuncio sui social.

Il cantautore spagnolo Alvaro Soler, all’età di 33 anni, e la moglie Melanie Kroll, 25 anni, hanno condiviso una gioia immensa con i loro follower: l’arrivo del loro primo figlio.

Attraverso un video carico di emozione, la coppia ha sfogliato una copia di giornale che in prima pagina recitava: “Baby n. 1 sta arrivando“. La scena si conclude con un tenero gesto d’amore, Soler che deposita un bacio sul ventre arrotondato di Melanie.

Alvaro Soler e Melanie Kroll: un amore senza confini

“Penso che la famiglia sia molto importante. I miei genitori sono i miei fan numero uno, guardano tutte le mie interviste“, aveva precedentemente dichiarato Alvaro Soler, sottolineando il valore che la famiglia riveste nella sua vita.

Alvaro Soler e Melanie Kroll hanno ufficializzato la loro relazione nell’estate precedente al loro matrimonio, celebrato a maggio del 2023. La loro storia d’amore ha preso il via tra gli eventi mondani di Berlino, per poi consolidarsi in una vita condivisa tra Spagna e Germania.

La loro vita tra Berlino e Barcellona

Melanie, nata nel 1998 in Germania, vanta una laurea in Economia Aziendale e una carriera internazionale nel mondo della moda, lavorando tra Germania, Francia e Spagna. Nel suo profilo Instagram, la modella racconta di vivere tra Berlino e Barcellona, città che rappresentano anche i due poli tra cui si muove la vita di Alvaro.

La coppia ha saputo tessere una vita insieme nonostante la distanza geografica, trovando in Berlino e Barcellona due case in cui coltivare il loro amore e la loro carriera. “Vivo tra Berlino e Barcellona, in questo periodo più a Berlino“, aveva rivelato il cantante, evidenziando come la loro esistenza sia un ponte tra due culture, lingue e tradizioni diverse, ma unite dall’amore e dalla creatività.

A seguire il post su Instagram della coppia che rivela la gravidanza:

