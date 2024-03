Anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua sulla crisi dei Ferragnez e la loro richiesta di privacy sulla vicenda che coinvolge pure due bimbi.

La crisi di Chiara Ferragni e Fedez è ormai argomento caldissimo dell’attualità “gossippara”. Anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua nel corso del suo recente editoriale per ‘Chi‘. Nello specifico il conduttore del Grande Fratello si è espresso sulla richiesta di privacy da parte della coppia e del controsenso che, di fatto, caratterizza questa volontà.

La frecciata di Alfonso Signorini ai Ferragnez

“Soltanto pochi anni fa i ricchi in lacrime erano confinati nel mondo delle soap argentine, oggi vanno per la maggiore e fanno il pieno di like”, ha esordito Signorini nel suo editoria per ‘Chi’ rispondendo ad un lettore. “Da Chiara Ferragni, che confessa su Instagram con aria sbattuta di tremare dalla paura e di non smettere di piangere, a Eleonora Giorgi, che ci aggiorna sui bollettini medici in tempo reale dal salotto di Verissimo”.

Il commento del presentatore del GF è poii andato avanti con un vero e proprio affondo sui Ferragnez che, stando al lettore, sembravano essere una strategia per nascondere lo scandalo pandoro che ha coinvolto Chiara.

“Non credo che lo scandalo del ‘pandoro gate’ si possa occultare con una falsa crisi di coppia”, ha precisato Alfonso. “Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”.

Fedez e la richiesta di privacy

Proprio sull’argomento privacy e la richiesta della coppia in crisi di maggiore tutela aveva parlato Federico a ‘Pomeriggio 5’. Il rapper, infatti, aveva sottolineato all’inviato del programma Michel Dessì come sia un suo diritto chiedere “protezione”, anche al netto della pubblicazione, in passato, di tanti aspetti privati della sua vita.

Fedez aveva precisamente detto, infatti: “Della mia vita pubblico ciò che voglio e nascondo ciò che voglio”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram proprio dei Ferragnez prima della tanto discussa crisi attuale:

