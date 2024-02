Il bacio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero non ha convinto il pubblico da casa. La reazione di Alfonso Signorini rivelata a Pomeriggio 5.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello gli spettatori hanno assistito ad uno dei momenti più attesi di questa edizione del reality: Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati insieme. Tuttavia, sui social molti utenti si sono lamentati del fatto che il ritorno di Mirko da Perla fosse un gesto studiato e non spontaneo.

A pochi giorni dalla puntata ha detto la sua anche Alfonso Signorini, che ha rivelato a Myrta Merlino la sua reazione alle parole di Mirko durante la puntata del reality.

Alfonso Signorini su Mirko e Perla: “Il pubblico ha il diritto a chiedere il bacio”

Alfonso Signorini, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ha parlato delle evoluzioni delle storie all’interno della Casa del Grande Fratello. Tra gli argomenti più caldi della puntata c’è stato proprio il riavvicinamento di Mirko e Perla, i due ex concorrenti di Temptation Island.

I due hanno deciso di ricominciare e darsi una seconda possibilità. Oltre al pubblico da casa, anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua sul ritorno di fiamma tra i due e, soprattutto, sul mancato bacio durante la diretta: “Il loro è un amore che ritorna. Anche se ieri sera mi è venuto un po’ da ridere a dire la verità, quando Mirko ha detto ‘sai, non ci siamo baciati, nonostante il pubblico lo chiedesse, perché quando succederà sarà un momento solo nostro da vivere lontani dalle telecamere’. Ok, sono d’accordo, ma è anche vero che per questo amore il pubblico ha tutto il diritto a chiedere il bacio. Hanno fatto tutto in pubblico”.

Alfonso Signorini: emozioni al Grande Fratello

Oltre al momento romantico che c’è stato tra Mirko e Perla, il Grande Fratello ha regalato altre forti emozioni, tanto che persino il presentatore ha ceduto alle lacrime.

A commuovere Alfonso Signorini sono state le parole di Stefano Miele che ha parlato a cuore aperto del profondo rapporto con la madre. Il racconto ha ricordato a Signorini la sua mamma, e si è lasciato andare ad un sincero commento tra le lacrime: “Mi manca tanto”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG