Delia Duran, l’ex marito: “Alex Belli? Uno che usa le donne per prendere un cachet in tv”

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, attuale compagna di Alex Belli, in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’, ha svelato, per la prima volta, aspetti inediti della loro relazione interrotta bruscamente con l’ingresso in scena dell’attore:

Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato.

L’imprenditore non gode di una buona opinione dell’ex gieffino che, a suo dire, avrebbe un rapporto assai particolare con il gentil sesso:

Delia è stata manipolata da Alex come le altre prime di lei: Katarina, Mila Suarez… Belli è uno che usa le donne per prendere un cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera.

L’uomo, ad oggi, è convinto che tra l’ex moglie e l’ex protagonista di ‘Centovetrine’ ci sia una sorta di patto per movimentare le dinamiche al ‘Grande Fratello Vip‘: