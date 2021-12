Alex Belli, l’ex fidanzata Hellen Scopel: “Ha copiato il mio curriculum”

Hellen Scopel, ex fidanzata di Alex Belli, intervistata, questa settimana, dal magazine ‘Nuovo Tv’, ha raccontato, per la prima volta, i tre anni di relazione con l’attore, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. La donna, oggi felicemente sposata con un altro uomo, ha ricordato il periodo in cui ha vissuto questa tormentata storia d’amore:

Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita.

L’ex compagna del gieffino ha, inoltre, rivelato un retroscena inedito della loro frequentazione che, in qualche modo coinvolge anche l’ex moglie, Katarina Raniakova:

Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo.

A distanza di tempo, l’ex finalista di Miss Italia, con un’esperienza alla corte di ‘Uomini e Donne’, ha spiegato perché ha deciso di chiudere la relazione per i continui tradimenti e dei comportamenti troppo aggressivi non tollerati: