Alex Belli e Delia Duran non sono sposati? La verità dell’attore (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Adriana Volpe ha riportato alcune indiscrezioni che riguardano il legame tra Alex Belli e Delia Duran. In settimana, la moglie dell’attore di ‘Centovetrine’, Katarina Raniakova, ha contattato l’influencer, Deianira Marzano, per fare chiarezza sul matrimonio tra il gieffino e la modella venezuelana a cui è legato sentimentalmente da quasi 3 anni:

Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque.

Interpellato sulla vicenda, Belli ha voluto mettere dei paletti ben saldi sulla sua unione:

Abbiamo firmato le carte per il divorzio. Dobbiamo solo andarle a depositare. Io e Delia infatti non ci siamo sposati con un rito civile, abbiamo solo fatto delle promesse di matrimonio con liturgia della parola e abbiamo fatto una festa per celebrare il nostro amore. Non sono divorziato sulla carta.

Il protagonista del reality di Alfonso Signorini, negli scorsi giorni, è finito nell’occhio del ciclone per l’avvicinamento (rinominata chimica artistica) con Soleil Sorge. La compagna, sui social ed in tv, ha manifestato la propria delusione per la mancanza di rispetto nei suoi confronti. Ritornerà l’armonia di coppia?