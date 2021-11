Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo riceve la lettera di mamma Rossella Corona (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una video lettera da parte dell’amatissima mamma Rossella Corona. La donna è rimasta ferita dalle parole di Lulù Selassié durante un’incursione a sorpresa nella stanza del figlio.

Ecco il testo della missiva di mamma Rossella Corona per il figlio Manuel Bortuzzo:

Stai dimostrando di essere forte ed indipendente come volevi. Ti amiamo e sappiamo quanto il tuo spazio sia importante per te. E che se ti viene a mancare rischi di ammalarti. Da mamma vedo che non lo vuoi far pesare a nessuno e che spesso ti isoli per questo dolore. Ho notato però che c’è qualcuno che non riesce proprio a lasciarti questi spazi. Ho visto situazioni in cui è stato chiesto ad altri di starti lontano o di sedersi altrove solo per avere un posto accanto a te. Ecco, io non credo che l’amore sia questo, credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre!. C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre non c’eri sono state prese cose e sono state pronunciate alle tue spalle parole davvero brutte che capirai nelle prossime righe. E’ l’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio, non solo a mio figlio. In questo caso, le ultime parole sentite prima di cadere a terra dopo il colpo di pistola. Anche se comprendo la leggerezza dei vent’anni, ho provato un dolore fortissimo in quel momento, perché le parole, in italiano o in inglese, possono ferire anche chi ti sta accanto. Mate tu riporti sempre questa frase: ‘Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre’. Con queste parole voglio invitarti a riconoscere sempre chi è gentile con te e chi merita davvero di affiancarti in questo percorso, che si tratti di amore o di amicizie. Ti amo, mamma.