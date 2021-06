Alessio Tanoni: chi è, età, Instagram, Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, andrà in onda la prima puntata della nona edizione di ‘Temptation Island‘. Tra i protagonisti anche Alessio Tanoni che, assieme alla fidanzata Natascia Zagato, sarà una delle coppie che affronterà il viaggio nei sentimenti.

Conosciamolo meglio:

Alessio Tanoni, ha 24 anni, vive, da un anno, a Potenza Picena (Ancona) con la compagna Natascia Zagato con cui è legato sentimentalmente da due anni. L’eccessiva gelosia di lui (che rimprovera alla dolce metà alcuni atteggiamenti inaccettabili in un percorso a due) ha acceso dei dubbi in lei che non sa se proseguire la relazione.

Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia.

Chissà se i 21 giorni di lontananza, nei rispettivi villaggi, riaccenderanno la fiamma della passione…

Il suo profilo Instagram @alessiotanoni conta quasi 4 mila followers.