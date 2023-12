Grave tragedia per lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Mentre era nello studio di Rimini ha avuto un Ictus, le sue condizioni sono gravissime.

Il noto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi, è stato ricoverato d’urgenza in queste ore per un malore avuto all’improvviso mentre era nel suo studio di Rimini. Le condizioni del 68enne, personaggio noto anche sul piccolo schermo, sono apparse sin da subito molto gravi. Meluzzi è stato portato d’urgenza all’ospedale dove ha subito un delicatissimo intervento.

In gravi condizioni

Non appena il 118 è arrivato all’ospedale riminese, i medici hanno deciso subito di trasferire Meluzzi al Bufalini di Cesena, dove è stato operato d’urgenza. L’intervento è durato alcune ore e dai primi bollettini medici, Meluzzi pare abbia avuto una emorragia cerebrale a causa dell’alta pressione sanguigna. Lo psichiatra si trova ora nel reparto di terapia intensiva ma le sue attuali condizioni di salute non sono ancora note. Entro stasera, si attende la diramazione di un primo bollettino medico.

Alessandro Meluzzi, consulente per la difesa di Gianluca Paul Seung

Alessandro Meluzzi è consulente di parte della difesa di Gianluca Paul Seung, l’uomo di Torre del Lago arrestato per l’omicidio di Barbara Capovani, la donna uccisa davanti all’ospedale Santa Chiara. Dal 2015 Meluzzi è diventato primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala. Volto molto noto per la TV, Meluzzi è spesso ospite di programmi in qualità di criminologo e opinionista per i casi di cronaca nera.

I messaggi in arrivo

Dopo la diffusione della notizia del malore che ha colpito Alessandro Meluzzi stamattina, sono iniziati ad arrivare sui social dello psichiatra numerosi messaggi di vicinanza e stima. In molti augurano al medico una veloce e positiva ripresa dopo l’intervento a cui è stato sottoposto. I messaggi sono arrivati sia dal mondo della politica che da quello culturale. Ora si attende il primo bollettino medico che verrà diramato dopo la fase iniziale di risposta all’intervento cerebrale.

