Amici 23, torna in onda su Canale 5 con la nuova puntata del 3 dicembre. In studio eliminazione shock di Holy Francesco e Holden rischia.

Nella nuova puntata di Amici 23, del 3 dicembre, Holden si rimette in discussione al canto. Rudy Zerbi lo chiama al centro. Il maestro gli aveva sospeso la maglia per non aver seguito le regole di Amici, come mai? Il giovane si era sottratto al turno stabilito per le pulizie della casetta, così come stabilito nelle regole del Talent Show di Canale 5.

Dopo la sospensione in giudizio, oggi arriva la riconferma della maglia per lui. Holden ha capito davvero la lezione, e ha anche fatto un turno extra di pulizie.

Holy Francisco è ultimo in classifica e viene eliminato

Ad Amici, spazio alla gara di canto tra i concorrenti in gara ad Amici 23. Poco dopo l’eliminazione shock di Holy Francesco, ultimo in classifica. La gara di canto domenicale è giudicata da Beppe Vessicchio e Nek e nella classifica finale in primis vediamo Holy Francisco che retrocede in ultima posizione. Il ragazzo viene così eliminato. D’altro canto, proprio la maestra Pettinelli aveva avvisato Holy che se fosse arrivato ancora una volta ultimo in classifica , lei non lo avrebbe più salvato ma eliminato. E infatti oggi è arrivata l’eliminazione del giovane.

Dustin Taylor primo in classifica

Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, giudicata da un ex ballerino di Amici, ossia Francesco Mariottini, vede Dustin Taylor primo in classifica dopo la fine della competizione. L’ultimo classificato é Giovanni Tesse. Dopo la qualifica al primo posto, Dustin è destinato alla qualificazione di concorrente promosso al serale di Amici 23? Lo scopriremo presto.

Nel frattempo, Ayle attira l’attenzione del pubblico grazie alla performance sulle note di 16 marzo di Achille Lauro. Sui social già c’è chi scommette che il ragazzo sia un talento al pari di Achille Lauro, pronto ad entrare subito nell’industria della musica italiana.

