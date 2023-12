Bellissimo momento di gioia per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini che si sono sposati a Napoli. Le prime foto delle nozze.

Hanno detto “sì”: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. La cerimonia si è svolta nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. Sui social sono presenti i primissimi scatti della giornata di gioia successivi alla loro unione.

Le prime foto di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sposi

Una giornata memorabile per Cecchi Paone e Simone Antolini che, dopo l’annuncio dei mesi scorsi, hanno finalmente unito in modo ufficiale per la legge la loro relazione. A officiare l’unione civile è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Tutto sembra essere andato per il meglio per la coppia che ha visto la cerimonia andare in scena nella Sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino a Napoli. Accanto ai protagonisti erano presenti, come testimoni, l’ex moglie del volto tv Cristina Navarro e Samantha, mamma di Simone.

A fare da damigella Melissa, la figlia di 5 anni dello stesso Antolini. Poco prima del matrimonio sono arrivati anche gli auguri social di Emma Bonino che, inizialmente, era stata annunciata come testimone.

Tra i primi invitati arrivati per la cerimonia odierna Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello vip, ma anche la contessa Daniela D’Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri.

Nella giornata di ieri, alla vigilia del grande giorno, il giornalista e conduttore televisivo ha cenato con il futuro marito alla pizzeria Brandi.

Nei programmi di oggi, invece, dopo la cerimonia, dovrebbe essere prevista una festa poco distante dal luogo del “sì e, precisamente, a Teatro Sannazaro secondo alcune indiscrezioni.

Di seguito anche le primissime immagini delle nozze successive al “sì” tra i due in un post su Instagram del settimanale Chi sotto al quale si possono vedere anche alcuni commenti dei fan:

