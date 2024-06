Ospite con la moglie Ludovica Sauer nel podcas di Diletta Leotta, Alessandro Cattelan si è sbilanciato su tantissimi argomenti.

Protagonista dell’ultima puntata del podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’, Alessandro Cattelan si è preso la scena svelando alcuni dettagli inediti sulla sua storia d’amore e anche sul futuro professionale. Nell’intervista è stata presente pure la moglie del conduttore, Ludovica Sauer, che non ha fatto mancare passaggi ironici sulla loro storia d’amore.

Alessandro Cattelan e l’amore per Ludovica Sauer

Cattelan e la Sauer hanno scherzato sul fatto che entrambi abbiano dei “problemi” a ricordare le date importanti relative alla loro storia e al matrimonio. Ben diverso, invece, quando si tratta di parlare della concretezza di certi sentimenti: “Io non ho mai presentato le mie fidanzate ai miei genitori, Ludovica è stata l’unica. Quando l’ho vista per la prima volta era una situazione particolare. Con lei mi sono fatto subito avanti”, ha ammesso il presentatore.

E in chiave nozze, Cattelan ha spiegato di essere pronto a sposare di nuovo la sua dolce metà: “Il mio non è un rifiuto per il matrimonio io odio proprio il giorno. Non amo il giorno del mio compleanno. Eravamo in pochi al mio matrimonio. In quella giornata mi sentivo a mio agio, eravamo in 25 persone. Ho lavorato anche quel giorno. Quando andremo a Las Vegas (in un viaggio futuro ndr) ci sposeremo lì per la seconda volta“.

La battuta su Sanremo

Nel corso del faccia a faccia nel podcast con Diletta Leotta non è mancato anche un passaggio molto ironico su Sanremo. La padrona di casa, infatti, ha sottolineato, visto l’interesse delle figlie di Cattelan per la kermesse musicale: “Quindi quando farai Sanremo chiederai alle tue figlie cosa piace a loro, le userai come termometro…”. Dal canto suo, il presentatore ha replicato: “A quel punto avranno 50 o 55 anni a testa – ride – quindi chiederò ai miei nipoti”, con tanto di risata finale.

