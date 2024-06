In dolce attesa del secondo bebè, Chiara Nasti ha risposto alle curiosità dei fan. Dalla ormai poca pazienza all’ipotesi terzo figlio…

Tornata protagonista dei social in queste ore Chiara Nasti che ha dedicato uno spazio alle domande dei fan. L’influencer, mamma già di Thiago, è in dolce attesa del secondo bebè e presto darà alla luce appunto la piccola Dea. Dalle risposte della donna, al netto della situazione positiva della gravidanza, la sua pazienza sembra essere ormai al limite. Ecco perché, solo a sentir parlare di terzo figlio, la sua risposta è stata decisamente negativa, almeno per adesso.

Chiara Nasti, la gravidanza procede

Attraverso alcune stories su Instagram, la Nasti ha risposto alle curiosità dei fan in merito alla gravidanza in corso ma anche al futuro. L’influencer, come sempre molto diretta e senza peli sulla lingua, ha spiegato: “Prospettive. La mia pazienza sta per terminare! Quante come me?”, le sue parole con tanto di emoticon delle risate per “sdrammatizzare” il momento.

Sulla scelta del nome della figlia, Dea, la bella Chiara ha aggiunto: “Quali erano le altre opzioni per il nome? Sole (scelta mia), Emily (scelta Mattia), Isabel (scelta Mattia). Ho vinto io con Dea”, ha detto ancora l’influencer con grande orgoglio per quello che sarà il nome della sua piccola bimba, la seconda appunto dopo Thiago.

“Terzo figlio? Anche no…”

Attenzione, però, a parlare di terzo figlio alla Nasti. Infatti, al netto delle volontà di Mattia Zaccagni, al momento la donna sembra avere altre idee: “Il terzo è in programma? Ma per mio marito forse si… Per me anche no“, ha detto nelle stories su Instagram. “Sono apposto col maschietto e la femminuccia. Anche perchè Thiago è tremendissimo. Super attivo ed è tutto per me (mammoneeee). Non mi molla un secondo, quindi è davvero impegnativo. Inizialmente era buonissimo però… poi non so cosa è andato storto (ride ndr). Ma in fondo è mio figlio, tranquillo non poteva essere. Io da piccola ero Attila”.

