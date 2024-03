Alessandro Cattelan: il nuovo volto di Sanremo 2025? Le parole del conduttore a Domenica In.

Alessandro Cattelan, noto volto televisivo e carismatico ex conduttore di X Factor, è sempre più vicino al sogno di ogni presentatore italiano: condurre il Festival di Sanremo.

Le voci sul suo possibile approdo sul palco dell’Ariston non sono una novità, ma negli ultimi tempi sembrano acquistare sempre più fondamento. La sua presenza come ospite a Domenica In da Mara Venier ha riacceso i riflettori sulla sua candidatura per il ruolo di conduttore della kermesse musicale più seguita in Italia.

Sanremo 2025: nel destino di Cattelan?

La sua affinità con il mondo musicale, dimostrata anche durante l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, che ha condotto insieme a Laura Pausini e Mika, posiziona il conduttore tra i favoriti per la conduzione del Festival di Sanremo.

“Dopo cinque anni in cui ha fatto un lavoro stupendo, partono le speculazioni…ma io ti giuro non so niente,” ha commentato il noto conduttore, facendo riferimento al predecessore Amadeus.

L’ipotesi Sanremo sembra non spaventarlo; al contrario, lo entusiasma: “In questo paese Sanremo è un’istituzione, se qualcuno ti chiama devi rispondere presente…è qualcosa di gigantesco per me che ho tenuto sempre un profilo…che non è del quotidiano.”

E aggiunge, con una punta di ironia: “Chiaramente è il programma che unisce tutti…sarebbe bello farlo per mia nonna“.

Dalle luci di X Factor al palcoscenico Rai

La carriera di Cattelan non è stata soltanto legata al talent show di Sky; il presentatore ha infatti riscosso successo anche con “E poi c’è Cattelan”, un late-night show lanciato nel 2014 che ha consolidato il suo rapporto con il pubblico grazie a un mix vincente di interviste e intrattenimento.

Questa formula si è poi trasferita con successo sulla Rai con “Stasera c’è Cattelan”, programma che ha saputo coniugare divertimento e musica, due elementi che hanno contribuito a rendere Cattelan un candidato ideale per la conduzione di Sanremo.

A seguire un post di Alessandro Cattelan a “Stasera c’è Cattelan”:

