Spinalbese contro Belen, Alessandro Basciano si schiera con l’uomo e manda un chiaro messaggio a Sophie Codegoni.

Nella querelle tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per la “gestione” della loro figlia Luna Marì, ecco arrivare il sostegno pubblico di Alessandro Basciano che, evidentemente, si trova nella stessa situazione dell’hairstylist rispetto al suo rapporto con l’ex Sophie Codegoni e la loro figlia, nata nei mesi scorsi. Sui social, le parole di sostegno ad Antonino e la palese conseguente frecciata alla donna.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

La vicenda nasce dalle questioni private, ora rese pubbliche, tra Belen e Spinalbese con la piccola figlia Luna Marì che si trova con la madre, partita per l’Argentina per le vacanze. La showgirl aveva mandato diversi messaggio chiari ad Antonino facendo capire che l’uomo non era favorevole a questa partenza.

Situazione confermata poi dallo stesso Spinalbese con un lungo post Instagram. Proprio sotto questo contenuto, dalle parole molto forti, ecco spuntare il sostegno di Basciano all’hairstylist. Proprio Alessandro starebbe vivendo una situazione simile con sua figlia e con la sua ex, Sophie Codegoni, da qui una serie di commenti. Prima delle emoticon di sostegno e poi una frase che sa tanto di frecciata all’ex compagna: “Il tempo passa… Condividere i momenti con i propri figli non torna indietro… Non vi è peggior cattiveria… Ti sono vicino”.

L’essersi esposto in questa maniera sembra far comprendere come anche per lui ci sia stato un destino simile con l’impossibilità di stare con sua figlia durante le feste. In effetti, dando uno sguardo ai contenuto condivisi dalla Codegoni per Natale, nelle varie foto è presente la bimba ma nessuna traccia del padre.

Staremo a vedere se sulla vicenda ci saranno aggiornamenti.

Di seguito anche il post Instagram di Spinalbese sotto al quale sono apparsi i vari commenti di cui vi abbiamo parlato oltre alle tante reazioni dei seguaci social di entrambi gli uomini:

