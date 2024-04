Il simpatico video di Alessandra Amoroso in vesti inedite ha generato tantissime reazioni facendo il boom di like e commenti.

Si potrebbe dire che Alessandra Amoroso abbia “cambiato lavoro”. E in realtà, a giudicare dal risultato ottenuto, chissà che un pensierino non lo abbia fatto pure lei. Ovviamente, scherziamo, ma uno degli ultimi filmati condivisi dalla bravissima cantante su TikTok è sembrato essere più che degno delle migliori influencer di make-up. Vedere per credere…

Alessandra Amoroso, il video su TikTok fa il boom

“GRWM tranquillo e sereno prima di entrare nel vortice”, ha scritto la Amoroso nella didascalia del suo video TikTok che annunciava la preparazione, in tema make-up, in vista del concerto di Annalisa delle scorse ore.

“Momento truccamento concerto Annalisa”, ha detto prima di iniziare la cantante. Nel filmato, eccola protagonista insieme ad un’amica e probabilmente componente del suo staff mentre prepara il suo volto alla fase del trucco, appunto.

Tra una crema e un prodotto, la bella Alessandra ha avuto modo di ridere, fare battute e scherzare anche sui commenti dell’amica. Nulla di particolare, se non fosse che la sua energia e simpatia contagiosa abbia raggiunto nel giro di pochissimo tempo oltre 700 mila persona.

Il filmato, infatti, ha fatto un vero e proprio boom sulla piattaforma generando tantissimi commenti esilaranti tra i suoi fan. Anche se momentaneo, il “cambio lavoro” della Amoroso ha già portato i suoi frutti…

Di seguito anche il post su TikTok della cantante che ha suscitato tantissimi commenti e reazioni:

L’imitazione di Belen

La simpatia della Amoroso è ben nota e già in passato i fan e anche i telespettatori del piccolo schermo avevano avuto a che fare con essa.

La cantante, infatti, ospite da Cattelan sulla Rai, si era lanciata in una simpaticissima imitazione di Belen Rodriguez. Un momento decisamente ironico che aveva colpito tutti a conferma del grande spirito dell’artista.

