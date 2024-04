Curiose rivelazioni di Jasmine Carrisi sui propri genitori, Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha svelato anche come li chiama in privato.

Simpaticissima intervista a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo da parte di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza ha raccontato come siano i suoi genitori nel privato e anche quale sia davvero il suo rapporto con loro. Tra le tante curiosità svelate, anche i soprannomi che ha dato al padre e alla madre…

Jasmine Carrisi inedita su Al Bano a Loredana Lecciso

Intervenuta a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo, la giovane Jasmine Carrisi ha svelato alcuni aspetti inediti relativi a suo padre, Al Bano, e sua madre, Loredana Lecciso.

In particolare spiccano i soprannomi dati ai genitori: “Mio padre? A volte lo chiamo papà e altre Al Bano e lui non si dispiace, è super moderno. Ha un carattere forte ed ha un’etica del lavoro, è incredibile. Se ci confidiamo? Certo, io lo faccio entrare anche nel mondo dei social, nelle canzoni delle nuove generazioni, è super moderno!”.

La Carrisi ha sottolineato come il rapporto tra il padre e la tecnologia sia piuttosto complesso e ha ironizzato: “Meglio come cantante”.

E su mamma Loredana: “La chiamo Ansia, l’ho salvata così nel telefono. Mia madre è molto apprensiva; non lo voglio dire però… Due scatoloni! Sicuramente io da adolescente non ero tranquilla, ero io quella più problematica tra me e mio fratello”.

I social e la scelta

Nel corso dellì’intervista, la bella Jasmine ha dovuto poi “tritare” uno tra il padre e la madre. La scelta è ricaduta sulla Lecciso: “Non me ne volere mamma, so che stai guardando. Ma tu dovresti toglierti dai social. Non va bene. Sei un po’ cringe”, ha detto prima di tritare la foto con il volto di Loredana Lecciso scegliendo, quindi, il papà, Al Bano.

Di seguito anche il simpatico siparietto con la scelta tra padre e madre condiviso in un post su X dalla trasmissione:

