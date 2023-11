Quali saranno i big in gara a Sanremo 2024? Tra loro potrebbe esserci Alessandra Amoroso che ha dato un piccolo “indizio”…

Sale l’attesa per conoscere chi saranno i big in gara a Sanremo 2024. Tra questi potrebbe esserci anche Alessandra Amoroso che nelle ultime ore è diventata virale sul web per una domanda che un suo fan le ha posto generando in lei una simpatia reazione.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024? La reazione

Quali saranno i protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024? C’è grande attesa per i nomi che molto presto Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, farà presto, probabilmente domenica prossima al Tg1.

Intanto le prime voci si susseguono e pare proprio che tra i big in gara ci possa essere Alessandra Amoroso. La cantante, sempre molto amata e apprezzata, infatti, ha dato in un certo senso un “indizio” sulla sua possibile partecipazione.

Fermata da un fan in modo molto rapido, la ragazza ha risposto con una grassa risata ad una domanda proprio sul Festival. “Ale, vinci Sanremo”. Dal canto suo la brava Alessandra, come detto, ha replicato ridendo in modo molto evidente. Per molti una conferma del fatto che, quantomeno, sarà presente alla kermesse musicale, magari con l’obiettivo di classificarsi alle prime posizioni.

Staremo a vedere se effettivamente l’ex volto di Amici sarà presente e chi comporrà il grande evento. Tra i vari nomi che si stanno susseguendo anche quelli di altri ex volti del programma di Canale 5 di Maria De Filippi come Annalisa e Angelina Mango.

Di seguito anche il post sui social in cui si vede la reazione della cantante alla simpatica domanda, o forse affermazione, di un suo fan:

