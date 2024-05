L’ex moglie di Gigi Buffon, Alena Seredova, torna a parlare dei presunti tradimenti del portiere e rivela dettagli inaspettati.

Sono passati ormai dieci anni da quando Gianluigi Buffon e Alena Seredona si sono lasciati, ma la showgirl non ha mai del tutto superato la rottura con l’ex portiere. Infatti, di tanto in tanto torna ad affrontare l’argomento pubblicamente, rivelando sempre nuovi scottanti dettagli sulla rottura.

Stavolta ha deciso di raccontare altri particolari della separazione a Le Iene, raccontando i tradimenti subiti dall’ex marito. Ecco che cosa ha dichiarato.

Alena Seredova: il racconto dei tradimenti

Durante la puntata di Le Iene, la showgirl Alena Seredova ha rivelato nuovi dettagli scottanti sui presunti tradimenti subiti dall’ex marito Gigi Buffon.

“La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo” racconta la modella.

Ha, poi, rivelato: “Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro. Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante. Tradire la mia fiducia è più un messaggio che in sé l’atto“.

Infine, conclude: “Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentirti dire che piaci ancora a qualcuno“.

Alena Seredova e Alessandro Nasi: una nuova vita

Ora la Seredova ha voltato pagina lasciandosi alle spalle Gigi Buffon che dal 2014 è impegnato con la giornalista Ilaria D’Amico.

Infatti, proprio nel 2023 la showgirl è convolata a nozze con Alessandro Nasi.

Alena ha più volte raccontato i presunti tradimenti subiti dall’ex marito Gigi Buffon, con cui ha avuto due figli: Louis Thomas di 16 anni e David Lee di 14.

Sarebbe stato proprio un tradimento la causa della fine del matrimonio tra l’ex portiere e la showgirl.

