Una sorta di trasformazione per Alba Parietti che dopo una visita dal parrucchiere ha sottolineato con orgoglio la sua età.

Una piccola trasformazione, abbinata poi a qualche filtro, ha generato diversi commenti attorno agli ultimi contenuti social condivisi dalla bella Alba Parietti. La showgirl si è mostrata dopo aver fatto visita al famoso parrucchiere dei Vip, Federico Fashion Style, ma l’effetto, almeno da parte di alcuni utenti (haters soprattutto) non è stato quello desiderato.

Alba Parietti irriconoscibile sui social

Come detto, la Parietti si è mostrata sui social dopo aver cambiato, in parte, il proprio look. La showgirl ha subito una piccola trasformazione dopo l’operato del noto parrucchiere dei Vip, Federico Fashio Style, e con grande orgoglio ha voluto fare vedere il risultato. La bella Alba, però, non aveva fatto i conti con gli haters. Per alcuni, infatti, non tanto il nuovo taglio quanto i filtri usati per condividere il tutto l’hanno resa “irriconoscibile”.

Sotto al post della donna, infatti, è possibile leggere moltissime critiche. Alcuni hanno voluto far presente che, al netto dell’età che avanza, lei sia sembra bella ma che con i filtri e i ritocchini stia esagerando rendendosi anche “ridicola”. Parole dure a cui, va detto, la Parietti è abituata e alle quali ha voluto rispondere.

La risposta sull’età

La showgirl, infatti, non ha fatto mancare una replica in pieno stile Parietti. Agli haters, la donna ha scritto in un altro post: “Tra un mese ho 63 anni e li rivendico con soddisfazione, non li ho mai nascosti semmai modellati a mia immagine e somiglianza, Barbie 64 anni ma nessuno le rompe le palle, se non per darle della “Barbie “ come massima offesa”. E per finire nel suo messaggio: “Quindi pure a me se volete offendermi datemi pure dell’ “Alba Parietti “ … che non sei altro e ci posso stare dentro”.

