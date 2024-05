Le lacrime di Chiara Ferragni per coppiette innamorate e i commenti degli haters. L’influencer ha risposto a tono alle insinuazioni.

In queste ore non è passata inosservata la reazione di Chiara Ferragni ad un video trend sulle coppiette innamorate. L’influencer si è mostrata in lacrime ai fan su TikTok ma, al netto della maggior parte dei commenti in suo sostegno, qualcuno non le ha creduto. Non sono, infatti, mancati diversi pareri da parte di haters a cui, ora, la stessa imprenditrice ha voluto replicare.

Chiara Ferragni in lacrime: la replica all’hater

Dopo essersi mostrata in lacrime con grande emozione per il video trend delle coppiette innamorate, la Ferragni ha dovuto fare i conti con le critiche di qualche haters. In modo particolare di uno che ha scritto nei commenti alla clip una teoria particolare sulla vita dell’imprenditrice: “Forse non avete compreso che questo è tutto studiato per salvare Chiara e dimenticare le truffe, torneranno insieme, caproni”, ha scritto un utente. Senza pensarci due volte, proprio Chiara ha risposto in modo diretto: “Direi di no”, le parole riprese da Leggo.

La gag su Jacob Elordi

Su TikTok, però ci sono stati anche altri commenti che sono diventati virali come quelli su Jacob Elordi. Alcuni utenti, infatti, hanno sostenuto Chiara mentre era in lacrime consigliandole di “andarsi a prendere” il noto attore che, storicamente, e per stessa ammissione della diretta interessata, è una sua “crush” (una sorta di chiodo fisso). In questo senso la Ferragni, con grande ironia, ha risposto: “Manifesting”. E ancora: “Popolo di TikTok manifesta per me”.

insomma, al netto di quella che indubbiamente sarà una forte amarezza per tutta la situazione che sta vivendo in famiglia e con Fedez, la Ferragni si è dimostrata assolutamente in grado di reagire e tirare fuori un pizzico di simpatia e ironia anche in questo momento. La speranza è che lei, ma anche Federico, possano tornare ad una sorta di quieto vivere al più presto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG