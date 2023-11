L’ultima apparizione sul red carpet di Adriana Lima ha fatto molto discutere. La modella è stata criticata per il suo aspetto.

Una delle modelle più belle in assoluto degli ultimi dieci anni (almeno) ma che adesso mostra, evidentemente, qualche segno di stanchezza e del tempo che passa. Nulla di male, ci mancherebbe, ma l’ultima apparizione di Adriana Lima sul red carpet di ‘Hunger Games-La ballata dell’usignolo e del serpente’ ha fatto molto discutere. Il motivo? Per tanti, la donna era davvero irriconoscibile in viso.

Adriana Lima criticata sbotta sui social

Dando uno sguardo sui social è ben visibile come siano presenti molti commenti in relazione all’ultima apparizione di Adriana Lima. La famosissima modella, infatti, era presente sul red carpet della premiere di ‘Hunger Games, Hunger Games-La ballata dell’usignolo e del serpente’.

Qualcosa, però, non è andato come si sarebbe aspettata. Infatti, molti utenti dei social, dopo averla vista, l’hanno fortemente criticata perché, praticamente, irriconoscibile. Il viso della donna, infatti, forse troppo truccato, per molti ha subito dei ritocchi eccessivi: “Perché anche tu hai esagerato con il botox?”, le ha chiesto qualcuno. “Eri la più bella, e ora…”.

Al netto dei commenti, la modella ha voluto replicare con forza su Instagram spiegando cosa avesse il suo viso: “Questo è il volto di una mamma che è stanca perché sta crescendo un’adolescente, due pre-adolescenti, un bambino attivo e un altro di 1 anno che sta imparando a camminare, in più, ci sono tre cani… grazie per le vostre preoccupazioni”.

Parole che spiegano quindi il momento della donna e che, va detto, fatta eccezione per la recente comparsa sul red carpet, sui social non sembra avere foto come quelle circolate nelle ultime ore.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha sottolineato come il volto della donna fosse davvero diverso dal solito nella sua recente apparizione pubblica:

Un’altra che ha deciso di diventare un mascherone grottesco e che fra 10 anni dichiarerà di pentirsi della chirurgia e che il bisturi le ha rovinato la vita.

Ma perché devono tutte devastarsi così?

P. S. Cmq è Adriana Lima. pic.twitter.com/GG6QnJRtGn — Vedova di Gosens (@Lineroazzurra) November 16, 2023

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG