Adele ha ritrovato l’amore? Felice con il procuratore di LeBron James

Adele avrebbe ritrovato l’amore dopo un periodo di singletudine e dopo la separazione dal marito con il quale è stata sposata per ben tre anni. I tabloid confermano che Adele ora è felice e non nasconde più la nuova relazione con il fidanzato.

Il mondo del gossip è in fermento. A confermare la relazione tra i due però alcuni scatti recenti che ritraggono i due in atteggiamenti intimi. L’occasione è stata quella della finali dell’NBA a Phoenix, dove si è disputato un match decisivo tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns. Proprio in quel contesto, Adele non ha fatto mistero dei suoi sentimenti per Rich Paul, procuratore di LeBron James.

I due, nel corso della partita, si sono abbracciati più volte e i loro sguardi in particolar modo hanno confessato il tutto. Come sostengono i principali giornali di gossip americani, pare proprio che Adele stia frequentando ufficialmente il procuratore di LeBron James e sembrerebbe inoltre che tra i due al momento le cose vadano a gonfie vele.

Ulteriore conferma arriverebbe dal manager della cantante, che ha rivelato che Adele nel corso del match fosse seduta al fianco del suo nuovo fidanzato. Per i due questa sarebbe stata la prima uscita pubblica.

La cantante era già stata avvicinata ad un rapper anglosassone nei mesi scorsi. In quell’occasione, tuttavia, la giovane per prima aveva smentito il tutto dichiarandosi single. Ora invece pare proprio che non occorrano smentite e che tra Rich Paul e Adele l’amore ci sia eccome. La vincitrice di 15 Grammy Awards ha divorziato nel settembre del 2019 con Simon, suo marito per ben tre anni con il quale ha avuto un figlio, Angelo.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirne di più. Adele avrà davvero ritrovato l’amore? I fan non possono far altro che augurarselo.