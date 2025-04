Addio al volto storico de “I Cesaroni”: il triste annuncio

È morto a 72 anni Antonello Fassari, celebre attore de “I Cesaroni”. Una carriera tra teatro, cinema e TV che ha lasciato un segno nella commedia italiana.

Si è spento a 72 anni Antonello Fassari, attore amatissimo dal pubblico italiano. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione, soprattutto tra i fan della fiction “I Cesaroni“, dove ha interpretato per anni il ruolo di Cesare, uno dei personaggi che ha pronunciato alcune delle frasi più iconiche nella serie.

Addio a Antonello Fassari: il ricordo di Claudio Amendola

A giugno – come riportato da Fanpage – era tornato sul set della serie per partecipare alle nuove puntate, un ritorno accolto con affetto dal pubblico. Tra i primi a ricordarlo, Claudio Amendola ha dichiarato: “Sapevamo stesse male, ma non eravamo pronti“. Ma chi era Antonello Fassari? Ricordiamolo.

Antonello Fassari si era diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975. Fin da subito aveva intrapreso una carriera solida e articolata, che lo ha visto impegnato nel teatro, nel cinema e in televisione. Nonostante la sua formazione classica e il forte legame con il palcoscenico, è stato soprattutto grazie alla televisione che ha raggiunto una grande popolarità.

Il successo con i Cesaroni

Dal 2006 al 2014, Antonello Fassari è stato tra i protagonisti della fiction “I Cesaroni“, trasmessa su Canale 5. Il suo personaggio, Cesare, oste dal carattere ruvido ma affettuoso, è entrato nel cuore del pubblico, contribuendo in modo decisivo al successo della serie. Insieme a Claudio Amendola e Max Tortora ha dato vita a un trio indimenticabile, che ha segnato un’epoca della fiction italiana.

Oltre alla televisione, aggiunge Fanpage, ha lasciato il segno anche al cinema. Ha recitato in film come “Selvaggi” (1995), “Montecarlo Gran Casinò”, “Sognando la California”, “Romanzo criminale” (2005), dove interpretava Ciro Buffoni, e “Suburra” (2015). Questo solo per citare qualche titolo e non bisogna dimenticare la sua attività a teatro.