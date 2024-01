E’ scomparsa Sandra Milo una delle protagoniste indiscusse del cinema italiano e non solo, degli anni sessanta.

Sandra Milo è stata una delle attrici più celebri del cinema italiano e non solo, degli anni sessanta. L’interprete ha avuto una carriera di successo sul grande schermo come protagonista di film d’autore ma si è poi saputa anche reinventare e con altrettanto successo, anche nelle vesti di conduttrice e personaggio televisivo. Fra i suoi film più importanti vanno citati sicuramente: Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma , l’indimenticabile pellicola diretta da Federico Fellini, 8 ½ e Giulietta degli spiriti grazie alla quale vinse il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. Ripercorriamo insieme le tappe più importanti della sua vita pubblica e privata, ecco chi era Sandra Milo.

Chi era Sandra Milo

Sandra Milo è stato lo pseudonimo di Salvatrice Elena Greco. L’attrice nacque a Tunisi l’11 marzo del 1933 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Suo padre era siciliano mentre sua madre veniva dalla Toscana e lei trascorse l’infanzia a Vicopisano, poco distante da Pisa. A soli 15 anni si unì poi in matrimonio con il marchese Cesare Rodighiero e dal quale ebbe anche un figlio che purtroppo morì alla nascita dopo un parto prematuro. La coppia dopo soli 21 giorni dalle nozze si separò e riuscì ad ottenere anche l’annullamento dalla Sacra Rota.

Sandra Milo, attrice

Sandra Milo fece il suo esordio al cinema al fianco di Alberto Sordi nel film Lo scapolo del 1955 ma il suo primo ruolo importante arrivò nel 1959 grazie a Il generale Della Rovere diretto da Roberto Rossellini e in cui recitò al fianco di Vittorio De Sica. Determinante per la sua carriera fu senza dubbio l’incontro con il regista Federico Fellini e con il quale Sandra avviò anche una relazione clandestina durata ben 17 anni.

Sandra Milo, scherzo telefonico

Sandra Milo nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi tv, è stata opinionista fissa di varie trasmissioni ed è persino arrivata in semifinale all’Isola dei Famosi nel 2010 eppure, l’attrice è entrata nella storia della televisione italiana soprattutto per uno scherzo telefonico che le venne fatto nel 1990 e avvenuto durante la trasmissione L’amore è una cosa meravigliosa che la stessa conduceva all’epoca su Rai 2.

La conduttrice ricevette una telefonata anonima in diretta dove una donna la informava che suo figlio Ciro era ricoverato in in gravi condizioni in ospedale a causa di un incidente stradale. Sandra non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio. Per fortuna la notizia risultò essere falsa ma la scena delle sue urla da allora è diventata uno dei moment cult della televisione italiana.

