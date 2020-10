Uomini e donne, puntata 5 ottobre 2020: anticipazioni

Di Massimo Galanto lunedì 5 ottobre 2020

Torna oggi, lunedì 5 ottobre 2020. l'appuntamento con Uomini e donne. Nella puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45, si tornerà a parlare del triangolo sentimentale formato da Armando Incarnato, Lucrezia Comanducci e Gianluca De Matteis. In particolare, la donna ribadirà l'intenzione di non abbandonare la conoscenza con Armando, nonostante i tanti dubbi su di lui (sceglierà di ballare con lui in studio).

In primo piano anche la conoscenza tra Davide e Beatrice e le esterne di Sophie Codegoni, apparentemente ancora molto lontana da una scelta.

Non mancherà lo spazio per Gemma Galgani e per il suo ex Nicola Vivarelli, che sarà protagonista di un bacio con la new entry Angelica. In realtà quest'ultima non si presenterà in studio.

L'appuntamento, come detto, è per oggi pomeriggio, alle ore 14.45, per una nuova puntata del programma condotto da Maria De Filippi. In studio, come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.