Grande Fratello Vip 5, il primo aereo per Elisabetta Gregoraci (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 1 ottobre 2020

Il primo aereo della casa del Grande Fratello Vip 5 è indirizzato ad Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, oggi, 1 ottobre 2020, è la destinataria del primo aereo che ha sorvolato i cieli della casa del 'Grande Fratello Vip 5'.

Stefania Orlando prova a decifrare il messaggio. "Sei l'epicentro del mio terremoto" legge Francesco mentre tutto il gruppo felice continua a domandarsi per chi sia il romantico messaggio ispirato da una canzone di Mr Rain, che porta per titolo '9.3'.

"Per me!" rivela all'improvviso l'ex di Flavio Briatore mentre ringrazia per il bel pensiero "Il primo aereo di questo GF!" dice mentre sorride e ringrazia. "Ma è un messaggio d'amore!" dice Guenda Goria curiosa di sapere chi si nasconda dietro una dichiarazione d'amore tanto esplicita. Lo sguardo della showgirl tradisce grande emozione anche se non rivela il mittente di questo dolce pensiero.

Pierpaolo Pretelli, con cui la Gregoraci ha instaurato una buona intesa, rimane piuttosto perplesso di fronte ad un plateale gesto di affetto da parte di un misterioso spasimante. Per Tommaso Zorzi è 'un uomo distrutto'. Una scenata di gelosia è dietro l'angolo?!