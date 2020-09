Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Franceska e le rovescia a terra i trucchi (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 28 settembre 2020

Ennesima discussione in Casa con Francesca Pepe protagonista. Ecco cosa è successo

Si allunga la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che entrano in conflitto con Franceska. Dopo avervi dato conto della accesa discussione con Stefania Orlando a causa di un kiwi, ecco ora il turno di Dayane Mello.

Ragazzi voi fate Francesca scema e ingenua. Ma non è così. Provoca e sa che la gente ad una certa scoppia.



Non c’è bullismo. È lei che dal nulla va e dice qualcosa che fa scoppiare la lite #GFVIP pic.twitter.com/xpxTIUf2xB — Federica (@NinaD_MyUnicorn) September 28, 2020

Da quanto ricostruito sui social dai più attenti spettatori del live, tutto sarebbe nato quando Franceska ha accusato Adua Del Vesco di aver "toccato le mie cose", tra le quali il beauty. A difendere l'attrice è intervenuta proprio la Mello, che, visibilmente innervosita, con un gesto di stizza le ha rovesciato tutti i trucchi a terra. Franceska ha replicato con un secco: "Ma curati".

Insomma, per l'ennesima volta l'ex fidanzata di Vittorio Sgarbi è stata al centro di un episodio destinato a far discutere magari già nella lunga diretta in programma questa sera su Canale 5. E chissà che il gesto di rabbia compiuto da Adua non possa essere oggetto di giudizio da parte del Grande Fratello.