Grande Fratello Vip 2020, Stefania Orlando contro Franceska: "Capra" (VIDEO)

Ancora polemiche intorno a Franceska Pepe, vera e propria mattatrice del Grande Fratello Vip in corso. Stavolta a litigare con la modella è stata Stefania Orlando.

Tutto è nato a tavola quando la Orlando è stata accusata dall'ex fidanzata di Vittorio Sgarbi di portare il cibo in camera e farlo marcire:

Immediata la replica della conduttrice:

Mi hai detto di aver buttato un kiwi che era marcito in camera. Non è vero, l'ho visto stamattina nella spazzatura e non era marcio! Sei una provocatrice e te lo ripeto. Allora? Sei una provocatrice! Anche per stron*ate, neanche per cose intelligenti. Mi stai accusando di aver rubato il cibo!